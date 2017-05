OG3NE wil songfestival weer naar Nederland halen

De eerste halve finale van het songfestival zit erop, gisteravond hebben de eerste tien landen zich voor de finale van zaterdag geplaatst. Buurland België was een van de gelukkigen. De Nederlandse inzending OG3NE mag zich morgen bewijzen: de drie zussen staan dan met hun Lights and shadows op het podium in Kiev.

Ze zijn inmiddels bijna anderhalve week in de Oekraïense hoofdstad. "Het is hier ontzettend leuk. We hebben een geweldig team om ons heen en alles loopt volgens plan", vertellen de drie zusjes in een interview met verslaggever Martijn van der Zande.

"Alle grote beslissingen hebben we in Nederland genomen, dus je moet altijd kijken hoe die uitpakken. Maar tot nu toe zijn ze allemaal goed uitgepakt. Aan de reacties hier te zien, vindt iedereen dat, dus dat is heel fijn." De meidengroep is met name blij met de positieve reacties vanuit het buitenland. "Want daar moeten we natuurlijk de stemmen van krijgen."

Het optreden is pas morgen, maar in aanloop daarnaartoe hebben de zangeressen het druk. Zo traden ze maandagavond op in de Euroclub.