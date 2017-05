Wekdienst van 10 mei: dit gebeurde terwijl je sliep

België gaat naar finale Eurovisiesongfestival

België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisiesongfestival in Kiev. De 17-jarige Blanche kwam als een van de tien winnaars uit de bus in de eerste halve finale. De Nederlandse inzending O'G3NE komt donderdag aan de beurt in de tweede halve finale. De Brabantse zussen van O'G3NE doen mee met het nummer Lights and shadows. De finale is zaterdag.

En Juventus gaat ook naar finale

Juventus heeft met groot vertoon van macht de finale van de Champions League bereikt. Na de 2-0 winst vorige week bij AS Monaco zegevierden de Italianen ook in Turijn: 2-1.

Verder vandaag...

...speelt Atlético Madrid de andere halve finale van de Champions League tegen stadgenoot Real. De eerste wedstrijd eindigde in 3-0 voor Los Galácticos. En voor zo'n 200.000 leerlingen is het spannende dag, omdat de eindexamens beginnen.

Fijne dag!