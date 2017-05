Spurs winnen wedstrijd vijf na verlenging

San Antonio Spurs heeft de vijfde wedstrijd in de play-off tegen Houston Rockets gewonnen: 110-107. De Spurs staan nu 3-2 voor in de best-of-seven-serie om een plek in de finale van de Western Conference.

De eerste vier wedstrijden werden afgetekend gewonnen (minstens 11 punten verschil) door een van beide ploegen. Zo niet deze keer. Na vier kwarten stond het 101-101, waarna de Spurs in de verlenging de zege naar zich toe trokken.

Danny Green en Manu Ginobili maakten het verschil in de extra tijd. Green door zeven punten te scoren en Ginobili met een geweldig blok tegen James Harden in de slotseconden van de verlenging, waarmee hij de Rockets-ster afhield van een mogelijk gelijkmakende driepunter.

De volgende wedstrijd is over twee dagen in Houston. Winnen de Spurs daar, plaatsen zij zich voor de conferencefinale tegen Golden State Warriors. Trekken de Rockets de stand weer gelijk, dan moeten de ploegen nog een keer terug naar San Antonio voor de zevende wedstrijd.