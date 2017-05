Meer banen dan vóór de crisis, maar ook meer werklozen

De arbeidsmarkt heeft zich vorig jaar in veel opzichten hersteld van de crisis, maar de werkloosheid ligt nog altijd een stuk hoger. Dat zegt het CBS in een stuk waarin de arbeidsmarkt van vorig jaar wordt vergeleken met die van 2008, vóór de crisis.

Er waren vorig jaar meer mensen aan het werk dan ooit. Vooral in de zorg, de horeca en via uitzendbureaus kwamen er in acht jaar tijd veel banen bij. In de bouw en de industrie nam het aantal banen juist fors af.

Langdurig werklozen

Maar de banengroei na de crisis heeft de opgelopen werkloosheid niet helemaal kunnen terugdringen. Vorig jaar waren er nog altijd 538.000 werklozen, tegenover 317.000 in 2008. Vooral het aantal langdurig werklozen bleef hoog. Op het dieptepunt van de crisis op de arbeidsmarkt, in 2014, zaten 659.000 mensen zonder werk.

Hoewel er meer mensen werken, ligt de arbeidsparticipatie lager dan in 2008. De arbeidsparticipatie is het percentage van de bevolking tussen 15 en 75 jaar dat werk heeft. Dat percentage daalde van 67,9 naar 65,8.

Ouderen

Opvallend is dat ouderen juist vaker werken. De leeftijdscategorie van 55 tot 65 jaar is de enige waarin de arbeidsparticipatie steeg. Heel fors zelfs: van 50,7 naar 63,5 procent. Volgens het CBS komt dat doordat er flink is gesneden in regelingen om eerder te stoppen met werken.