Verbijstering over ontslag Comey: 'Trump lijkt Nixon wel'

De Democraten in de VS hebben met verbijstering gereageerd op het ontslag van FBI-directeur Comey. Hij is door president Trump ontslagen, volgens het Witte Huis om het vertrouwen in de FBI te herstellen. Comey leidde onder meer het onderzoek naar de contacten van het campagneteam van Trump met Rusland.

De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, spreekt van een "zeer grote fout" van Trump. Hij vindt dat er nu een echt onafhankelijk onderzoek moet komen naar de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen.

Nixonian

Verschillende Democraten maken een vergelijking met president Nixon, die in 1973 de leider van het onderzoek naar het Watergate-schandaal ontsloeg. "This is nothing less than Nixonian", zei de Democratische senator Patrick Leahy.

Overigens was de leider van het Watergate-onderzoek geen FBI-directeur, maar een speciaal aangestelde aanklager. Eén keer eerder werd een FBI-directeur ontslagen; dat was in 1993, door president Clinton.

Onverstandig

Bij de Republikeinen zijn de reacties op het ontslag van Comey verdeeld. Sommigen vinden het geen slecht idee dat er een nieuwe FBI-directeur komt, maar anderen vinden het wegsturen van Comey onverstandig.

Zo spreekt senator Richard Burr van een verlies voor de FBI en heel de VS. De eveneens Republikeinse senator McCain noemt Comey "een man van eer en integriteit". Hij herhaalde zijn pleidooi voor een speciale Congrescommissie die onderzoek moet doen naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.