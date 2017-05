Ron Jans wil niet zonder Vlemmings werken bij de KNVB

Ron Jans wordt geen hoofddocent van de cursus coach betaald voetbal bij de KNVB. De hoofdreden is het contract dat Leon Vlemmings deze week tekende bij Go Ahead Eagles.

Op de website van de KNVB verklaart Jans zich nader. "Ik heb met Leon Vlemmings idee├źn uitgewisseld voor de opleiding en gesprekken met cursisten gedaan. We vormden echt een blok. Ik kies er bewust voor een jaar lang niet als trainer aan de slag te gaan en wilde veel leren van Leon. Toen hij aankondigde in te gaan op de aanbieding van Go Ahead Eagles, verdween voor mij de voedingsbodem om te blijven."

Jans was net begonnen bij de KNVB. "Ik besef dat dit voor de voetbalbond ongelukkig uitkomt. Ik hoop dat ze snel goede opvolgers vinden en ik ben ervan overtuigd dat het een goede cursus wordt."

Jans maakte al eerder bekend te stoppen als clubcoach bij PEC Zwolle. Hoe zijn toekomst er nu uitziet is nog onduidelijk.