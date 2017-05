Premier May wil de vossenjacht terug

De Britse premier May is een voorstander van de traditionele vossenjacht in Engeland en Wales. Ze heeft beloofd het in 2004 ingevoerde verbod op jachtpartijen met meer dan twee honden opnieuw in stemming te brengen.

May is voorstander van een zogenoemde free vote, een stemming waarbij de Conservatieven zelf mogen bepalen of ze de partijlijn volgen. Naar schatting 30 tot 50 van de 330 Conservatieve parlementariƫrs zijn tegen de vossenjacht, de rest is voorstander. De Conservatieven hebben nu een meerderheid van de 650 zetels in het parlement, maar er komen vervroegde verkiezingen aan waarmee ze dit overwicht kunnen uitbreiden.

Jachtvereniging

Die verkiezingen willen jachtorganisaties aangrijpen om de jachtwet te herroepen, zo bleek uit een vanmorgen uitgelekte e-mail van de voorzitter van de landelijke jachtvereniging. De Mirror schreef daar over.

Lord Mancroft schrijft dat een meerderheid van meer dan 50 zetels goede mogelijkheden biedt. "Dit is veruit de beste kans die we hebben sinds het verbod, en waarschijnlijk de beste kans die we in de nabije toekomst zullen krijgen", schrijft de voorzitter in de e-mail.

Gevoelig

In 2015 was er ook al sprake van dat de wet opnieuw in stemming gebracht zou worden, maar toenmalig premier Cameron besloot deze kort van tevoren uit te stellen. Uiteindelijk werd de wet helemaal niet meer in stemming gebracht.

Het onderwerp ligt zeer gevoelig in Groot-Brittanniƫ, zowel in de politiek als de maatschappij. Zo'n 83 procent van de Britten zou het verbod op de vossenjacht willen handhaven, maar in het Lagerhuis gloort een meerderheid voor de herintroductie van de jacht.