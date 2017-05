Amerikanen wezen Fransen op Russische hacks

De Verenigde Staten hebben de Fransen gewezen op Russische hacks in aanloop naar de presidentsverkiezingen afgelopen zondag. Vrijdag werd een grote hoeveelheid data over presidentskandidaat Macron op sociale media gezet die hackers hadden buitgemaakt.

NSA-directeur Mike Rogers zei vandaag tegen een commissie in de Amerikaanse Senaat dat de Russen in de periode voor de verkiezingen bezig waren met het aanvallen van Franse computernetwerken. De Amerikaanse dienst waarschuwde Franse collega's voordat de hack dit weekend openbaar werd.

"We zagen Russische activiteit en hebben onze Franse collega's gewaarschuwd: 'We monitoren de Russen en zien dat ze delen van jullie infrastructuur binnendringen'", zei Rogers in de Senaat. Daarop hebben de Amerikanen aangeboden om de Fransen te helpen om de hackers aan te pakken.

Le Pen

De Franse cybereenheid is een onderzoek begonnen naar het "zeer ernstige" incident. Volgens de Franse kiescommissie lijkt de gelekte data gestolen te zijn uit systemen en mailaccounts van enkele campagnemedewerkers van de presidentskandidaat.

Macron is pro-Europees en een voorstander van de NAVO, de militaire tegenhanger van Rusland. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen bezocht zijn rivaal Marine Le Pen in Moskou de Russische president Vladimir Poetin die zijn voorkeur voor haar had uitgesproken. Le Pen wil zowel de EU als de NAVO verlaten.

Duitsland en het VK

Er waren eerder berichten dat extreem-rechtse activisten uit de VS hebben geholpen bij het snel verspreiden van de informatie over Macron.

De Amerikaanse diensten werken ook nauw samen met Duitsland, waar in september Bonsdagverkiezingen zijn en met de Britten, waar er ook verkiezingen aan komen.