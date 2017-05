Ook volgend jaar Nederlandse NAVO-bijdrage tegen Rusland nodig

Vorig jaar werd op de NAVO-top in de Poolse hoofdstad Warschau afgesproken dat de verschillende NAVO-landen de defensiekracht in dat gebied zouden vergroten in verband met de inval van Rusland in Oekraïne en de annexatie van De Krim.

Ook de Verenigde Staten en Canada leveren als niet-Europese landen regelmatig bijdragen met militairen en materieel aan de bewaking van de Russische grens.

Op 25 mei is er weer zo'n top, maar dan in Brussel. Premier Rutte vertegenwoordigt Nederland. Daar zal het ook gaan over hoeveel geld landen moeten bijdragen aan de NAVO.

Nederland betaalt te weinig, dus aan de formatietafel zullen VVD, CDA, D66 en GroenLinks het snel eens moeten worden over de toezeggingen die Rutte in Brussel kan doen.