Celstraf voor Hoogevener die vriendin in brand probeerde te steken

Een 41-jarige man uit Hoogeveen is veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Vorig jaar gooide hij tijdens een ruzie op Eerste Kerstdag terpentine over zijn vriendin. Daarna probeerde hij haar in brand te steken, schrijft RTV Drenthe.

Ook sloeg de man zijn vriendin en bij zijn arrestatie gedroeg hij zich agressief tegen de politie. Het OM eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Bang maken

Volgens het OM probeerde de man zijn vriendin opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. De man ontkende tijdens de rechtszaak; hij zei dat hij haar alleen bang wilde maken.

De rechtbank ziet de klappen die hij uitdeelde als mishandeling en de poging tot brandstichting als een bedreiging. Daarom valt de straf lager uit. Daarnaast is hij vanwege psychische problemen verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

Drankprobleem

De ruzie op 25 december ontstond toen de vrouw, die een dag eerder tijdens een ruzie was weggegaan, thuiskwam om haar spullen te halen. Ze wilde een tijdje bij de Hoogevener weg. De man heeft al jaren een drankprobleem. Op 25 december had hij een halve krat bier op.

De rechtbank wilde de man verplicht laten opnemen voor behandeling, maar daar is voorlopig geen plek en wordt hij thuis behandeld. Omdat hij het grootste deel van zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten, komt hij later deze maand vrij.