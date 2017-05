Miljoen cash gevonden bij onderzoek naar crypto-gsm's

Bij een onderzoek naar een bedrijf dat versleutelde telefoons aan de onderwereld leverde, is een miljoen euro contant gevonden. Op elf plekken werden woningen en bedrijfspanden doorzocht. Politie en justitie kwamen de handel in versleutelde telefoons op het spoor nadat deze in 27 andere onderzoeken naar onder meer liquidaties waren opgedoken.

De zogenoemde crypto-gsm's worden volgens het Landelijk Parket vooral door criminelen gebruikt om veilig te communiceren. Het zou gaan om het bedrijf PGP Safe, dat na Ennetcom de grootste aanbieder van versleutelde communicatie in Nederland zou zijn. Hoeveel klanten het bedrijf heeft, is onduidelijk.

Crimineel geld

Het team High Tech Crime doorzoekt woningen in Amsterdam, Huizen, Koggenland, Zandvoort, Almere en Zeewolde. Er zijn drie mensen aangehouden. De miljoen euro werd in Amsterdam gevonden in de woning van de hoofdverdachte.

Het onderzoek heeft twee jaar geduurd. De officiƫle verdenking is witwassen. Het verkopen van de telefoons is niet strafbaar, het aannemen van crimineel geld wel.