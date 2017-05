Heracles en Willem II roeren zich op transfermarkt

Heracles Almelo en Willem II hebben zich in defensief opzicht versterkt voor het nieuwe seizoen. Heracles maakte vandaag de komst van verdedigers Bart van Hintum en Dario van den Buijs bekend, terwijl Willem II de komst van linksback Fernando Lewis meldde.

De 30-jarige Van Hintum komt over van het Turkse Gaziantepspor en tekent voor twee jaar in Almelo. De linksback verruilde een jaar geleden PEC Zwolle, waar hij vier seizoenen speelde, voor het avontuur in Turkije. Van den Buijs (21) komt over van FC Eindhoven en is voor drie jaar verbonden aan Heracles, met een optie voor nog een jaar.

Lewis, een 24-jarige linksback, maakt de overstap van AZ naar Willem II. In Alkmaar kwam hij dit seizoen tot slechts twee wedstrijden in de eredivisie. Hij werd door AZ verhuurd aan Go Ahead Eagles en FC Dordrecht. Lewis tekent voor drie seizoenen in Tilburg.