In de Franse Alpen zijn bij een lawine drie mensen omgekomen. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt. Franse media melden dat de slachtoffers twee skiƫrs en hun gids zijn.

De lawine was in Bonneval-sur-Arc, vlak bij de Italiaanse grens. Het drietal zou rond 10.00 uur vanochtend zijn overvallen door de sneeuw tijdens een skitocht.

Een zoekactie naar meer slachtoffers is gestaakt. De burgemeester van Bonneval-sur-Arc zegt dat er geen mensen worden vermist.