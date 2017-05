Weer Duitse militair opgepakt voor terreurplan, president doelwit

Opnieuw is in Duitsland een militair opgepakt die ervan wordt verdacht een terroristische aanslag op politici te hebben voorbereid. Het gaat om de 27-jarige Maximilian T. Samen met de al eerder opgepakte eerste luitenant Franco A. en de student Mathias F. zou hij de daad in de schoenen van Syrische vluchtelingen hebben willen schuiven.

Volgens het Openbaar Ministerie wilden de drie aanslagen plegen op politici die zich voor vluchtelingen inzetten. De drie hadden een dodenlijst waarop verschillende doelwitten onder verschillende categorie├źn werden ingedeeld. Onder anderen oud-president Gauck en minister van Justitie Maas stonden op de lijst.

De al eerder opgepakte Franco A. zou de daad uitvoeren met een in Oostenrijk gekocht wapen. Hiervoor had hij zich als Syrische vluchteling laten registreren, zodat vingerafdrukken op het wapen in de richting van vluchtelingen zouden wijzen.

Nazi-attributen

Na de arrestatie van Franco A. kwam de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen onder vuur te liggen. Ze uitte kritiek op de legerleiding, die te weinig tegen invloeden van extreemrechts zou doen. Maar omdat zij politiek verantwoordelijk is, waren vriend en vijand er het erover eens dat ook zij te weinig oog heeft voor dit probleem.

In meerdere kazernes zijn inmiddels attributen uit de nazi-tijd gevonden, als wapens en helmen. Alle kazernes worden nu doorzocht.