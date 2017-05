Tientallen gewonden bij dubbele explosie toeristenplaats Thailand

Bij een dubbele explosie in de Thaise toeristenplaats Pattani zijn tientallen mensen gewond geraakt. Volgens de politie gaat het om een aanslag, vermoedelijk gepleegd door islamitische opstandelingen. De bommen ontploften op twee plekken bij een winkelcentrum.

Pattani ligt in het zuiden van Thailand en wordt veel bezocht door buitenlandse toeristen. In het gebied worden vaker aanslagen gepleegd door islamitische opstandelingen.

Het eerste explosief zou zijn afgegaan in het winkelcentrum. Volgens een woordvoerder van het leger ontplofte daarna een autobom op het parkeerterrein bij het complex. Op foto's is te zien dat het winkelcentrum verwoest is.