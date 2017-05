Sligro gaat Heineken voortaan bezorgen, vrees voor banenverlies

Sligro neemt de levering van bier en cider aan de Nederlandse horeca over van Heineken. Het gaat om de bezorging van drank aan 18.000 horeca-locaties.

Ook koopt Sligro de drankengroothandel van de bierbrouwer. De jaaromzet van die groothandel is zo'n 150 miljoen euro.

Vakbonden vrezen dat de deal onzekerheid brengt voor honderden mensen. "Het is een ordinaire bezuiniging", zegt Jet Grimbergen van FNV voedingsindustrie. Ze wijst erop dat de Heineken-medewerkers straks onder de slechtere Sligro-cao vallen. "Het is nog geheel onduidelijk wat werknemers hiervoor terugkrijgen."

Bierstroom

Heineken heeft nu 370 mensen in dienst die verantwoordelijk zijn voor de logistiek. De meesten van hen zijn in vaste dienst en komen straks bij Sligro in dienst. Een deel werkt op uitzendbasis.

Vakbond CNV maakt zich zorgen om de toekomst van de uitzendkrachten, maar Sligro deelt die zorgen niet. "We hebben al die mensen hard nodig", zegt een woordvoerder. "We hebben geen intentie om afscheid van werknemers te nemen. De bierstroom mag tenslotte niet opdrogen."

Het bedrijf wijst erop dat de gesprekken met de bonden nog moeten beginnen.

Goedkeuring

De deal is nog niet helemaal rond. De Ondernemingsraden van de bedrijven moeten zich nog uitspreken en de deal wordt ook voorgelegd aan toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. Hoeveel Sligro betaalt voor de overname is niet bekendgemaakt.