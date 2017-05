Zorginstelling Zoetermeer verdacht van pgb-fraude

Een zorginstelling in Zoetermeer wordt verdacht van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). De instelling zou wel geld hebben geïncasseerd, maar niet of nauwelijks zorg hebben geleverd, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep West.

Met een pgb kunnen mensen de zorg inkopen die het beste bij hen past. Die zorg kan bijvoorbeeld bij een familielid worden ingekocht, maar ook bij een instelling.

Om welke instelling het gaat, wil de woordvoerder niet zeggen. Het fraudeteam van de gemeente Zoetermeer heeft invallen gedaan in verschillende panden en in het huis van de directeur. Ook zijn medewerkers en cliënten gehoord en is er beslag gelegd op gelden.

Kwetsbare mensen

In de verschillende vestigingen wonen volgens de gemeente veel "kwetsbare budgethouders". Zij zijn naar een andere instantie overgeplaatst. Ook de gemeente Den Haag heeft meegewerkt aan het onderzoek, omdat er ook cliënten uit die gemeente in de instelling woonden.

Verantwoordelijk wethouder Isabelle Vugts van de gemeente Zoetermeer is blij met de actie. "Het allerbelangrijkste is dat de mogelijke fraude is gestopt, en dat de bewoners een nieuwe plek hebben gekregen waar ze de zorg krijgen die ze nodig hebben."