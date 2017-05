De A12 van de Duitse grens richting Arnhem is afgesloten na een ongeval met drie vrachtwagens en meerdere auto's. Acht mensen raakten gewond, zegt de politie.

Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig, waaronder twee traumahelikopters. Het opruimen van de ravage duurt zeker tot 13.00 uur.

Het ongeluk was in de buurt van Zevenaar. Waardoor het heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.