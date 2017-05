Oud-premier Valls stapt over naar En Marche! van Macron

De Franse oud-premier Manuel Valls wil de overstap maken naar de politieke beweging van de gekozen president Emmanuel Macron. Valls wil zich kandidaat stellen voor En Marche! in het kiesdistrict Essonne, net onder Parijs.

Valls was bij de afgelopen presidentsverkiezingen nog kandidaat voor de Parti Socialiste, de partij van de vertrekkende president François Hollande. Bij de verkiezingen volgende maand wil hij Macron aan een meerderheid in het parlement helpen.

'Enorm populair'

De nieuwe Franse president moet de kandidatuur van Valls nog wel goedkeuren. "Maar dat lijkt wel te gaan gebeuren", zegt correspondent Frank Renout. "Valls is enorm populair in Essonne." Hij was elf jaar burgemeester van Évry, de hoofdstad van het departement.

Valls sprak tijdens de presidentsverkiezingen al zijn steun uit voor Macron, nadat duidelijk was geworden dat hij zelf weinig kans maakte op het presidentschap. Dat kwam hem op kritiek te staan vanuit de Parti Socialiste, die Benoît Hamon als kandidaat naar voren had geschoven.

Cruciale verkiezingen

En Marche! werd een jaar geleden opgericht en heeft nog geen zetels in het parlement. Dat terwijl een meerderheid cruciaal is voor de nieuwe president om zijn plannen door te voeren.

In totaal staan 577 politici kandidaat voor En Marche! tijdens de parlementsverkiezingen. De namen van de kandidaten worden donderdag bekendgemaakt, zei partijleider Richard Ferrand gisteren.

Hij wil de politieke beweging En Marche! veranderen in een meer traditionele partij. Het is de bedoeling dat die partij En Marche la République gaat heten.