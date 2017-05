Wekdienst van 9 mei: dit gebeurde terwijl je sliep

Parijs station Gare du Nord urenlang ontruimd

Het Parijse treinstation Gare du Nord is uren ontruimd geweest. De politie zou op zoek zijn geweest naar drie mannen. Die zouden in het gebouw in een TGV zitten. Rond 02.00 uur werd het station vrijgegeven. Er zijn geen berichten over aanhoudingen.

Veel meer transgenders na wetswijziging

De invoering van de transgenderwet in 2014 heeft geleid tot een flinke toename van het aantal mensen dat officieel van geslacht verandert. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau waren het er in 2015 770. In de acht jaar daarvoor waren het er in totaal tachtig.

Verder vandaag...

De rechtszaak tegen Mark de J., de verdachte van de moord op Koen Everink, gaat vandaag verder. De nabestaanden van Everink komen aan het woord, waarschijnlijk komt het OM morgen met de strafeis. In Zeist presenteert de KNVB vandaag de nieuwe bondscoach: Dick Advocaat.

Zuid-Korea kiest vandaag een opvolger van de afgezette president Park. Zij moest twee maanden geleden opstappen vanwege een corruptieschandaal.

Fijne dag!