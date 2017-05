Ruim 600 agenten nog niet gescreend

De politie heeft 665 medewerkers in dienst die nog niet gescreend zijn. In 65 gevallen gaat het om mensen met een vertrouwensfunctie in de zwaarste categorie. Deze veiligheidsonderzoeken worden uitgevoerd door de AIVD.

De resterende 600 medewerkers screent de politie zelf. Volgens de politie is het merendeel van die veiligheidsonderzoeken al in gang gezet.

Geweigerd

De politie besloot vorig jaar om ruim 3000 medewerkers te screenen, omdat zij na de reorganisatie een andere functie kregen. Deze operatie duurt tot halverwege volgend jaar. Inmiddels is het grootste deel van de veiligheidsonderzoeken dus gedaan.

Tot nu toe is één medewerker niet door de screening gekomen. De politie zegt niet wat de reden daarvoor is.

Mark M.

Het screenen van politiemedewerkers staat extra onder de aandacht door de zaak rond politiemol Mark M., die vandaag weer voor de rechter komt. Ook een aantal afnemers van gestolen informatie moet voorkomen.

M. lekte volgens het Openbaar Ministerie informatie uit ruim honderd onderzoeken. In ongeveer tien zaken zou dat schade aan het onderzoek hebben opgeleverd.

De Limburger meldde vrijdag dat M. maanden eerder aangehouden had kunnen worden, als de politie beter had opgelet. De NRC maakte een dag later bekend dat onlangs nog informatie is gevonden die in 2015 door M. zou zijn gelekt.

Strenger

Na de affaire rond Mark M. is de politie strenger gaan selecteren wie er bij vertrouwelijke gegevens mag komen. Ook loopt er een wetenschappelijk onderzoek naar corruptie bij de politie en andere overheidsdiensten.

De politie verdenkt jaarlijks zo n 100 agenten van strafbare feiten. In 2015 waren het er 114, het jaar ervoor 99. Cijfers over het afgelopen jaar zijn volgens de politie nog niet beschikbaar.