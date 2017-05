Parijs station Gare du Nord urenlang ontruimd

Het Parijse treinstation Gare du Nord is uren ontruimd geweest. Volgens Le Parisien was de politie op zoek naar drie "gevaarlijke mannen" in een TGV op het station, dat het drukste van Europa is.

Rond 23.00 uur ging Gare du Nord dicht. Reizigers moesten het station verlaten en treinen werden niet meer binnengelaten.

Verschillende treinpassagiers meldden op Twitter dat ze vlak voor het station urenlang stilstonden. Ook sloot de politie toegangswegen af.