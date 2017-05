Zorgen over eigen baan blijven afnemen

Opnieuw maken werknemers zich minder zorgen over hun baan. In een onderzoek van het CBS en TNO, dat vorig jaar werd gedaan, zegt 24 procent onzeker te zijn over het behoud van zijn baan. Op het hoogtepunt van de crisis in 2013 was dat nog 34 procent.

In alle bedrijfstakken namen de zorgen af, het sterkst in de bouw. Tussen 2013 en 2016 daalde het aantal mensen in die sector dat zich zorgen maakt van 39 naar 22 procent. In alle sectoren is de onzekerheid over het baanbehoud nog wel groter dan voor de crisis.

De onrust is het grootst in de financiƫle sector. Daar maakt nog altijd ruim 30 procent van de werknemers zich zorgen of ze binnenkort nog wel werk hebben. In de horeca en het onderwijs is het vertrouwen in de werkgelegenheid het grootst.