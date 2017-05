Veel meer transgenders na wetswijziging

De invoering van de transgenderwet in 2014 heeft geleid tot een forse toename van het aantal mensen dat officieel van geslacht verandert. Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat in 2015 770 mensen hun geslachtsregistratie wijzigden. In de periode 2007-2014 waren het er in totaal tachtig.

Sinds de transgenderwet van kracht is, kan iedereen zijn geslacht officieel wijzigen. Er worden geen medische eisen meer gesteld, zoals een operatie. Ook hoeft de rechter er niet meer aan te pas te komen. Inmiddels zijn er 1960 Nederlanders die met een ander geslacht geregistreerd staan dan in hun geboorteakte is vastgelegd.

Laag inkomen

Uit het onderzoek van het SCP komt ook naar voren dat het met transgenders minder goed gaat dan met anderen. Zo heeft 53 procent van hen een laag inkomen, tegen 30 procent van de rest van de bevolking. Mogelijke verklaringen voor hun slechtere positie zijn vooroordelen en discriminatie, zegt het SCP.

Ook op sociaal-demografisch gebied zijn er veel verschillen. Transgenders wonen vaker in de stad dan op het platteland. Verder trouwen ze minder vaak. Uit cijfers blijkt dat 14 procent is gehuwd; bij de rest van de bevolking ligt dat percentage op 44.