Bouchard wint beladen duel met Sjarapova

Eugenie Bouchard heeft de derde ronde van het WTA-toernooi van Madrid bereikt door in een boeiende wedstrijd Maria Sjarapova in drie sets te verslaan: 7-5, 2-6 en 6-4.

Naar het duel tussen de twee voormalige toptienspeelsters was reikhalzend uitgekeken. Bouchard had de Russin, die onlangs terugkeerde van een dopingschorsing, een bedriegster genoemd die nooit meer zou mogen tennissen. "Ik sta boven haar woorden", reageerde Sjarapova op de uitlatingen van de Canadese.

De strijd werd op de tennisbaan in het voordeel van Bouchard beslecht na een marathonpartij van 2 uur en 51 minuten. De Canadese won de eerste set na een late break, maar in de tweede set vocht Sjarapova zich terug. In de derde set benutte Bouchard haar tweede matchpoint, waarop de twee kemphanen elkaar een zakelijke hand gaven.