Verblijfsvergunningen ingetrokken vanwege reis naar vaderland

Sinds 2015 is van tientallen asielzoekers de verblijfsvergunning ingetrokken omdat ze naar hun land van herkomst zijn gereisd. Staatssecretaris Dijkhoff antwoordt dat op vragen uit de Tweede Kamer.

Aanleiding voor de vragen was een bericht in De Telegraaf over vluchtelingen uit Eritrea die in hun land van herkomst op familiebezoek of op vakantie zouden gaan.

Geen Eritreeërs

Dijkhoff schrijft dat van midden 2015 tot begin dit jaar van zo'n honderd mensen met een vergunning is onderzocht of hun asiel kon worden ingetrokken omdat ze naar hun vaderland zijn gereisd. Dat heeft geleid tot enkele tientallen intrekkingen. Maar onder de onderzochte mensen met een vergunning zaten geen Eritreeërs.

Naast de reguliere controles zijn er ook extra onderzoeken geweest op vluchten waarvan het vermoeden bestond dat er Eritreeërs met een asielvergunning aan boord waren. Ook bij die controles zijn geen terugreizende Eritreeërs gevonden. Dijkhoff schrijft dat de intensievere controles de komende tijd aanhouden.

Beschermen tegen gevaar in eigen land

De staatssecretaris benadrukt dat een asielvergunning is bedoeld om mensen te beschermen tegen gevaar in hun land van herkomst. Als blijkt dat vreemdelingen met een vergunning voor bepaalde tijd het land waar ze vandaan komen hebben bezocht, begint de IND meestal een intrekkingsprocedure.

Dat geldt niet voor mensen met een Nederlands paspoort of vluchtelingen met een vergunning voor onbepaalde tijd. Die kunnen in principe zonder gevolgen naar hun thuisland reizen.