Chelsea nog een zege van titel, Middlesbrough gedegradeerd

Twee assists Fabregas

Chelsea trad aan zonder N'Golo Kanté, die recent tot 'Speler van het Jaar' werd verkozen in Engeland. De Franse middenvelder bleef vanwege spierproblemen uit voorzorg aan de kant, maar of de bezoekers daar echt blij mee waren valt te betwijfelen.

Vervanger Cesc Fàbregas strooide namelijk met heerlijke passjes en stond aan de basis van alle drie doelpunten. Diego Costa opende van dichtbij de score op aangeven van Fàbregas en Marcos Alonso, die ook op links vrijgespeeld werd, tekende voor de 2-0.

Alonso, die in de tweede minuut al de lat had geraakt via de benen van doelman Brad Guzan, trof nu wel doel via de benen van de doelman.