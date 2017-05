Verdachte tenniscoach: ik kan wel wat verzinnen, maar zo is het gewoon

Hij rijdt stapvoets weg in zijn auto en probeert zijn gordel om te doen. Op dat moment stappen volgens hem een paar mannen voor de auto. Een van hen trekt het portier open, laat een wapen zien en zegt dat hij geen lawaai moet maken. Een ander doet de tenniscoach een muts over zijn hoofd en verplaatst hem naar de achterbank.

Go, go, go

Ze rijden terug, achteruit. Een van de mannen bewaakt De J., terwijl de rest een paar minuten uit de auto is. Als ze terugkomen, vraagt de man op de achterbank of het is gelukt. "We moeten gaan, go, go, go", is het antwoord volgens De J.

Iets verderop laten ze De J. achter in zijn auto, aldus de tenniscoach. Hij rijdt in één ruk naar huis in Rotterdam. Als hij de volgende dag zelf contact opneemt met de politie, rept hij met geen woord over de ontvoering.