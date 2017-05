Bill Clinton laat in thriller president verdwijnen

De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton en bestsellerschrijver James Patterson werken samen aan een thriller. The President is Missing moet in juni volgend jaar uitkomen en wordt door de uitgevers aangeprezen als een uniek mengsel van intrige en spanning in de hoogste kringen van de macht, met details die alleen een president kan weten.

Het is voor het eerst dat voormalig president Clinton (1993-2001) een fictie-boek uitbrengt. Van zijn autobiografie My Life zijn er miljoenen verkocht. Patterson verkocht wereldwijd 270 miljoen boeken. Een aantal daarvan is verfilmd of tot tv-serie bewerkt.