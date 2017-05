Duitsland geeft grote groep Turkse militairen en diplomaten asiel

Duitsland heeft begin deze maand aan 414 Turkse militairen en diplomaten en hun families politiek asiel verleend. Dat melden meerdere Duitse media. Het gaat om Turken die na de mislukte staatsgreep van vorig jaar in Turkije in Duitsland bescherming hebben gezocht.

Volgens de media hebben de Duitse autoriteiten eerst de uitkomst van het referendum in Turkije afgewacht, waarbij de vraag was of de macht en bevoegdheden van president Erdogan moesten worden uitgebreid. Toen dat inderdaad de uitkomst was, is een besluit over de aanvragen genomen.

Explosief

De betrokken media spreken van een "explosief besluit". Turkije wil degenen om wie het gaat mogelijk vervolgen, omdat ze vermoedelijk verdacht worden van lidmaatschap van de Gülenbeweging, die volgens de Turkse regering achter de mislukte staatsgreep zit.

De Turkse minister van Defensie eiste in januari dat de asielaanvragen werden afgewezen. Het toelaten van de 'verdachten' zou de toch al gespannen relatie met Ankara geen goed doen.

NAVO

De militairen werkten in Duitsland voor de NAVO. Zij hebben een diplomatiek paspoort. Ook Turkse diplomaten, rechters en een hoge ambtenaar vroegen politiek asiel aan in Duitsland.

In totaal zouden 7700 Turkse burgers na de mislukte staatsgreep politiek asiel in Duitsland hebben aangevraagd. Ook in België, waar het NAVO-hoofdkwartier staat, zijn veel aanvragen ingediend.