'Obama waarschuwde Trump voor opgestapte veiligheidsadviseur'

President Obama heeft zijn opvolger Trump na diens overwinning gewaarschuwd voor het benoemen van Michael Flynn als zijn nationale veiligheidsadviseur. Dat zeggen drie voormalige medewerkers van de regering-Obama die anoniem willen blijven tegen NBC News.

Volgens hen heeft Obama tijdens een gesprek met Trump in de Oval Office duidelijk gemaakt dat hij "geen fan" was van Flynn. Desondanks koos Trump Flynn wel als veiligheidsadviseur, maar die moest nog geen maand later alweer het veld ruimen omdat hij in opspraak was geraakt door zijn contact met de Russen.

Driftbuien

Flynn zou met de Russische ambassadeur in Washington hebben gebeld over de Amerikaanse sancties tegen Rusland, nog voordat hij in functie was. Dat is strafbaar, omdat het voor burgers verboden is om diplomatiek contact te hebben met ambassadeurs.

In 2014 werd Flynn door de regering van Obama al ontslagen als hoofd van de militaire inlichtingendienst. Dat zou te maken hebben gehad met mismanagement en driftbuien van Flynn.