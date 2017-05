Tientallen hooligans Rotterdam zitten nog vast

Ruim veertig relschoppers die gisteren werden opgepakt bij de ongeregeldheden na de wedstrijd Excelsior-Feyenoord zitten nog vast. Over de afhandeling van de rechtszaken tegen hen wordt zo snel mogelijk een beslissing genomen, zegt de politie.

Na de verloren wedstrijd van Feyenoord braken gistermiddag rellen uit in de Rotterdamse binnenstad. Hooligans bekogelden agenten met bierblikken, vuurwerk, hekken en terrasstoelen.

Volgens de lezing van de politie waren er zo'n 200 relschoppers. Verslaggever Robert Bas, die zondag de hele middag en avond in Rotterdam was, zegt dat dit aantal absoluut niet klopt. "Er waren zeker meer dan duizend relschoppers. Op verschillende plekken in het centrum zijn er stevige confrontaties met de ME geweest."