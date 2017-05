Verdachte monstertruckdrama wil Tim Coronel laten getuigen

Mario D., de chauffeur die in 2014 met zijn monstertruck het publiek inreed in Haaksbergen, wil tijdens zijn hoger beroep autosportdeskundige Tim Coronel laten horen als getuige-deskundige. Dat meldt RTV Oost.

Oud-coureur Coronel reageerde eerder in de media op het ongeluk. Hij zei toen Mario D. te kennen als iemand die professioneel te werk gaat. Coronel vond het aannemelijker dat D. onwel was geworden dan dat er sprake is geweest van een technisch mankement.

Naast Coronel wil de advocaat van D. nog vier andere getuigen horen. Zij zijn allemaal bekenden in de wereld van de monstertrucks.

D. wil vrijspraak

Mario D. werd vorig jaar veroordeeld tot vijftien maanden cel en een beroepsverbod van vijf jaar. De rechtbank oordeelde dat D. onaanvaardbare risico's heeft genomen door met een truck van 4000 kilo een show te houden op een kleine parkeerplaats in Haaksbergen.

Tijdens een van de stunts ging het mis. Volgens D. bleef het gaspedaal hangen. In plaats van een bocht te maken, reed de truck rechtdoor het publiek in. Drie mensen kwamen om het leven en 28 toeschouwers raakten ernstig gewond.

D. blijft erbij dat hij ten onrechte schuldig is bevonden. Hij hoopt in hoger beroep vrijgesproken te worden en wil anders hooguit een taakstraf.