Verwarde man die baby meenam gevonden na klopjacht

In Breda is vanmiddag met man en macht gezocht naar een 33-jarige verwarde man die een baby had meegenomen. Na een uur werd het tweetal teruggevonden in Oosterhout, meldt Omroep Brabant.

De politie sloeg groot alarm toen de twee verdwenen. "We maken ons grote zorgen dat de man het kind iets aandoet", zei een woordvoerder.

Met speurhonden en een politiehelikopter werd gezocht in Breda. Treinen rond Breda reden tijdelijk stapvoets uit voorzorg, mocht de man van plan zijn zichzelf en de baby iets aan te doen.

Verward

Volgens de politie was de man zo verward dat er reden was tot grote zorg. Maar het lijkt erop dat de baby niks mankeert. Ambulancemedewerkers hebben zich over het kind ontfermd. De man is aangehouden.

Vanwege privacy wil de politie niet veel kwijt over de relatie tussen de man en de baby. De man nam het kind mee tijdens een 'geplande afspraak'. Het is niet bekend waarom hij dat deed.