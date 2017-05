Rechter Oostenrijk: Facebook moet haatzaaiende berichten verwijderen

Facebook moet haatzaaiende berichten die zijn gericht tegen de politiek leider van De Groenen in Oostenrijk, Eva Glawischnig, verwijderen van zijn platform. Dat heeft een rechter in Oostenrijk besloten.

Niet alleen in Oostenrijk zelf is het bericht niet meer toegestaan. Facebook wordt verplicht om het overal van zijn platform te verwijderen. Dat is opvallend, schrijft persbureau Reuters, omdat dit dus internationale gevolgen kan hebben.

De advocaten van Facebook waren volgens Reuters niet bereikbaar voor commentaar.

Kopieën

De rechter zegt daarnaast dat Facebook ook alle kopieën van het originele bericht moet verwijderen. Dat kan, omdat het een geautomatiseerd proces is.

Maar ondanks het vonnis zijn De Groenen van plan om de zaak voor te leggen aan de hoogste rechtsinstantie van het land. De partij hoopt dat de rechters daar nog een stap verder gaan en Facebook dwingen om ook naar vergelijkbare berichten te kijken, zonder dat deze apart hoeven te worden gemeld.

Daarnaast vindt de partij dat Facebook financieel over de brug moet komen, om hoeveel geld het gaat is niet duidelijk. Als Facebook geleden schade moet vergoeden zou het voor individuen makkelijker worden om naar de rechter te stappen, omdat zij dan een grotere kans hebben op vergoeding van de proceskosten.

Miljoenenboetes

In Europa is er steeds meer druk op social media, met name Facebook, om iets te doen aan haatzaaiende berichten. In Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Brussel wordt hier steeds meer over gesproken. Zo wil het Duitse kabinet miljoenenboetes kunnen opleggen als bedrijven niet snel genoeg meewerken.