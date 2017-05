Ajacied Sinkgraven mist ook Lyon-uit

Daley Sinkgraven moet ook de tweede halve finale in de Europa League tegen Olympique Lyonnais aan zich voorbij laten gaan. De linksback van Ajax heeft nog te veel last van een knieblessure.

Sinkgraven raakte in de eerste wedstrijd tegen Schalke 04 in de kwartfinales geblesseerd. Hij miste vervolgens ook de daaropvolgende wedstrijden tegen sc Heerenveen, Schalke 04, PSV, Olympique Lyonnais en Go Ahead Eagles.

Nick Viergever is normaal gesproken de vervanger van Sinkgraven. In de eerste wedstrijd tegen Lyon was Jairo Riedewald de linksback vanwege de schorsing van Viergever. In de Arena zegevierde Ajax met 4-1.

Donderdag om 21.05 uur wordt de tweede halve finale gespeeld. Ajax kan voor het eerst sinds 1996 de finale van een Europees toernooi bereiken.