ProRail waarschuwt voor gevaar van fotograferen op de rails

ProRail doet een dringende oproep aan mensen om zichzelf niet in gevaar te brengen door zich op of naast het spoor te laten fotograferen. De spoorbeheerder zegt regelmatig foto's op sociale media te zien van mensen die poseren bij sporen die in gebruik zijn. Spoorlopers zijn volgens ProRail behalve een gevaar voor zichzelf, ook een oorzaak van vertraging.

"Het lijkt een vanzelfsprekend advies, maar mensen wagen nog steeds hun leven voor een leuk kiekje", schrijft ProRail op zijn website. Volgens de beheerder maken mensen soms foto's op sporen waarover kort daarvoor een trein is gepasseerd. "Het lijkt een perfect moment, maar schijn bedriegt, want er kan elk moment een trein aankomen."

Wanneer er een melding wordt gemaakt van mensen die zich illegaal op het spoor bevinden, krijgen alle machinisten op dat traject een signaal om stapvoets te rijden. Ook wordt de politie ingeschakeld om hen van het spoor te halen en te beboeten.

Treinspotters

ProRail waarschuwt niet alleen mensen die op of bij het spoor poseren voor foto's. Volgens de beheerder staan treinspotters ook regelmatig op plekken waar ze niet mogen komen.