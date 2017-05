Ondernemers geschrokken van ongeregeldheden na verlies Feyenoord

Ondernemers in het centrum van Rotterdam zijn erg geschrokken van de grimmige sfeer die gisteren ontstond, meldt RTV Rijnmond. Honderd relschoppers werden gearresteerd tijdens rellen die ontstonden na het dramatische verlies van Feyenoord tegen Excelsior. De ondernemers zien op tegen de volgende voetbalzondag als Feyenoord een tweede kans krijgt om kampioen van Nederland te worden.

"Het heeft een enorme impact gehad", vertelt Dominique van Elsacker van Urban Department Store; een ondernemersfederatie voor winkelpandeigenaren in het centrum. "Vooral toen het na afloop escaleerde. Ik heb begrepen dat er mensen vastzaten in de Bijenkorf, omdat voor de deur de ME moest optreden."

De Bijenkorf bevestigt dit. "Tot een uur na sluitingstijd hebben ruim dertig mensen ons pand niet kunnen verlaten. We hebben ze maar op een kopje koffie getrakteerd. Rond 19.00 uur konden ze naar huis."