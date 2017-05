Go Ahead zet Manu uit selectie wegens onprofessioneel gedrag

Go Ahead Eagles heeft een dag na de degradatie naar de Jupiler League Elvis Manu per direct uit de selectie gezet. De aanvaller van de club uit Deventer wordt rondom de wedstrijd tegen Ajax onprofessioneel gedrag verweten.

Manu plaatste kort voor de wedstrijd twee foto's op Instagram om Feyenoord aan te moedigen. De clubleiding vindt dat hij daarmee niet volledig gefocust was op de cruciale wedstrijd van zijn eigen club. Go Ahead speelde in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax.