Facebook neemt maatregelen tegen nepnieuws in Verenigd Koninkrijk

Een maand voordat kiezers in het Verenigd Koninkrijk opnieuw naar de stembus gaan, heeft Facebook maatregelen aangekondigd tegen nepnieuws. Britse politici vrezen dat dit soort berichten, net als in de VS, invloed kan hebben op het verloop van de verkiezingen.

Facebook zegt nu beter in staat te zijn om de verspreiding van dergelijke berichten door nep-accounts te stoppen. De systemen van het bedrijf kunnen nu sneller patronen herkennen die kunnen wijzen op het verspreiden van nepnieuws. Het is onduidelijk of Facebook deze systemen ook in andere landen gaat inzetten.

Fact-checken

Het platform belooft daarnaast geld te steken in Full Fact, een Britse organisatie die berichten fact-checkt, schrijft The Guardian. Full Fact controleert nu al claims van politieke partijen, media en in politieke manifesten. Het is van plan om zijn medewerkersbestand voor de verkiezingen te verdubbelen van 11 naar 22.

De organisatie leeft van donaties en heeft al 28.000 pond binnengehaald om te kunnen groeien. Hoeveel geld Facebook geeft wil het bedrijf tegenover de krant niet zeggen. Google steunt het project ook.

Herkennen

Het is ook duidelijk dat Facebook de aandacht probeert te trekken van de Britse kiezer. In een aantal Britse kranten staat vandaag een advertentie waarin het platform tips geeft hoe lezers nepnieuws kunnen herkennen. De tips staan in The Times, The Guardian en The Daily Telegraph, schrijft de BBC.