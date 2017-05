James dendert door in NBA play-offs, huzarenstukje Wizards

James nam 35 punten, 9 rebounds en 6 assists voor zijn rekening. Zijn ploeggenoot Kyrie Irving was ook op dreef met 27 punten. De Cavaliers zijn nog altijd ongeslagen in de play-offs. In de eerste ronde hadden ze ook al met 4-0 afgerekend met Indiana Pacers.

Wizards maken 26 punten op rij

Cleveland treft in de halve finales Boston Celtics of Washington Wizards. Na vier wedstrijden is de stand daar in evenwicht (2-2). De Wizards trokken de stand gelijk door voor eigen publiek met 121-102 te winnen.

De basis voor de winst werd in het derde kwart gelegd. Daarin maakte Washington maar liefst 26 punten op rij.