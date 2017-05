Grootste windmolenpark van NL geopend ten noorden van Schier

Op bijna 85 kilometer uit de kust van Groningen wordt vanmiddag park Gemini geopend, het grootste offshore windpark van Nederland en een van de grootste ter wereld. Het bestaat uit twee velden van elk 34 vierkante kilometer, waar 150 molens staan. Ze gaan energie opwekken voor 785.000 huishoudens.

Volgens de aannemers Siemens en Van Oord zijn de in Denemarken gemaakte turbines niet zichtbaar vanaf de kust. De aanleg van het park begon in 2015. De kosten bedragen zo'n 2,8 miljard euro.

Klimaatakkoord

De windmolens brengen Nederland weer een stukje dichter bij de afspraken uit het klimaatakkoord. Daarin is afgesproken om in 2020 14 procent duurzame energie te produceren. Volgens de bouwers neemt dankzij het Gemini-park de Nederlandse uitstoot van CO2 in een klap met 1,25 miljoen ton per jaar af.

Nederland heeft nog drie windparken in de Noordzee, maar die zijn veel kleiner: hun gezamenlijke capaciteit is bijna 360 megawatt, terwijl Gemini goed is voor 600 MW.

De komende jaren worden in opdracht van het kabinet nog vijf grote windparken gebouwd. Een daarvan is een park dat ruim 22 kilometer uit de Zeeuwse kust wordt gebouwd. Het moet 700 megawatt genereren en in 2020 klaar zijn.