Welke TD trekt het Nederlands tennis uit het moeras?

Dat het Nederlandse tennis zit te springen om een zwaargewicht is evident. De incidentele successen van Robin Haase en Kiki Bertens daargelaten, is het nationale tennis ver verwijderd geraakt van de roemrijke jaren 90 met Krajicek, Siemerink, Eltingh, Paul Haarhuis, Sjeng Schalken en Brenda Schultz.

Wel of niet?

Hoewel de naam Sven Groeneveld op de kandidatenlijst staat, is de internationaal gelauwerde coach naar eigen zeggen nooit benaderd. "Er is me vorig jaar wel gevraagd of ik interesse had om iets te doen bij de bond, maar we hebben het nooit over specifieke functies gehad. Jan Siemerink was er toen ook gewoon nog", vertelt Groeneveld.

Volgens de KNLTB is de in Haarlem geboren topcoach wel benaderd: "Maar omdat snel duidelijk werd dat hij aan Sjarapova vastzit, is er rap doorgeschakeld."

Desondanks had Groeneveld, die in het verleden ook coach was van Monica Seles en Michael Stich, de bond best van advies willen voorzien. "Dan had ik Michiel Schapers naar voren geschoven. Hij kan lijnen uitzetten en opleidingen in goede banen leiden."

Schapers was in het verleden Davis Cup-captain en tot vorig jaar september bondscoach van Oostenrijk.