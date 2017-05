'Veel studenten betalen te hoge huur'

Veel studenten betaalden vorig jaar te veel huur voor een kamer, zegt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Van de studenten die een online huurcheck deden, betaalde 73 procent te veel.

Gemiddeld betalen ze 55 euro per maand te veel. In steden als Amsterdam en Utrecht loopt dit op tot zo'n 100 euro per maand.

Voor kamers geldt een maximale huur, die bepaald wordt op basis van een puntensysteem. Het aantal punten en dus de prijs is afhankelijk van de grootte van de kamer en de voorzieningen. Volgens de LSVb speelt het probleem al jaren. In 2015 betaalde 74 procent van de studenten te veel huur.

Bij particuliere verhuurders moeten studenten het vaakst te veel betalen, maar ook woningcorporaties houden zich niet altijd aan de regels, zegt de LSVb. De bond roept de politiek op om op te treden tegen huisjesmelkers. "Op dit moment komt het nog volledig op de huurder aan om iets tegen te hoge huren te doen. En vaak worden studenten geïntimideerd door de verhuurders."