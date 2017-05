Achttien doden bij gaslek in Chinese kolenmijn

In het oosten van China heeft een gaslek in een kolenmijn zeker achttien levens geƫist. Alle slachtoffers zijn mijnwerkers, zeggen de autoriteiten in de provincie Hunan.

Het lek deed zich voor in een schacht in de mijn. Onduidelijk is wat er precies is misgegaan. De politie heeft een onbekend aantal mensen opgepakt voor onderzoek.

Reddingswerkers hebben 37 mijnwerkers in veiligheid gebracht. Die zijn naar het ziekenhuis gebracht.

China is 's werelds grootste producent van kolen. Hoewel de omstandigheden in de mijnen de afgelopen jaren zijn verbeterd, komen jaarlijks nog altijd honderden mijnwerkers om het leven.