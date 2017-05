Meer meldingen van kinderontvoering

Het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) heeft vorig jaar 251 gevallen van kinderontvoering uit Nederland geteld. Dat zijn er 14 meer dan in 2015. Het aantal gevallen waarbij een kind dreigde te worden ontvoerd steeg met 18 procent naar 443 kinderen.

Directeur Coskun Çörüz weet niet of het aantal ontvoeringen werkelijk is toegenomen of dat zijn centrum meer meldingen kreeg omdat de naamsbekendheid toenam. Toch vind hij de stijging verontrustend. "We gaan dit meer zien. Denk aan globalisering en vluchtelingenstromen", licht hij toe.

Zo weet hij van een Syrisch echtpaar van wie het huwelijk al niet goed was voordat ze naar Nederland kwamen. De vrouw vertrok uiteindelijk met hun kind naar familie in Duitsland. "Heimwee kan een rol spelen en frustratie over een niet goed gelukte integratie", zegt Çörüz.

Preventie

Preventie is daarom volgens het oud-CDA-Kamerlid essentieel. Als een kind eenmaal weg is, komt het in 50 procent van de gevallen niet terug. Hij wil daarom medewerkers van asielzoekerscentra alerter maken op het risico van kindontvoering bij huwelijksproblemen.

De meeste kinderen worden ontvoerd naar Turkije. In 70 procent van de gevallen is de moeder van de kinderen de ontvoerder.

Het Centrum IKO gebruikt zijn juridische kennis over internationale kinderontvoeringen voor advies, begeleiding, voorlichting en bemiddeling. De stichting wordt gefinancierd door de overheid.