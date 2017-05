Nederland na VS de grootste avocado-importeur ter wereld

Nederland is na de VS de grootste importeur van avocado's ter wereld, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederlandse importeurs voerden vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan avocado's in, een bedrag dat sinds 2008 is verviervoudigd.

Bijna 80 procent van de avocado's is bestemd voor andere Europese landen. Nederland voert de vruchten met name door naar Duitsland, Zweden, Noorwegen en Denemarken.

Lijstje

In de rangorde van geïmporteerde fruitsoorten staat de avocado op plek twee, na de druif, de onbetwiste aanvoerder van de lijst. De banaan staat op plaats drie, gevolgd door sinaasappels en meloenen. De invoer van appels is juist fors gedaald sinds 2008.

Nederland haalt de avocado's vooral uit Peru, Chili en Zuid-Afrika - ondanks het feit dat Mexico op afstand de grootste avocado-producent ter wereld is. De meeste Mexicaanse avocado's komen in de Verenigde Staten terecht.

De populariteit van de avocado bij Nederlanders neemt ook zienderogen toe. In 2008 waren 10 miljoen kilo avocado's bestemd voor de Nederlandse markt, in 2016 was dat toegenomen tot 39 miljoen kilo.