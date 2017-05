ING onder vuur om financiering fossiele-energiebedrijven

ING Bank investeert nog altijd miljarden euro's in fossiele-energiebedrijven en heeft geen plannen om de broeikasgasuitstoot van zijn financieringen te verminderen. Die beschuldiging uiten Oxfam Novib, Milieudefensie, BankTrack en Greenpeace in een gezamenlijke verklaring.

ING schendt volgens de vier milieu- en ontwikkelingsorganisaties de richtlijnen die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft opgesteld op het gebied van milieu en klimaat. Ze hebben dan ook een klacht tegen ING ingediend bij het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP).

Aandeelhoudersvergadering

ING houdt vandaag de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en de vier organisaties roepen bestuursvoorzitter Ralph Hamers op om deze bijeenkomst aan te grijpen om een concrete toezegging te doen om de klimaatimpact van de financieringen van ING te verkleinen. Volgens een woordvoerder van Greenpeace zegt ING al jaren zich hard te maken voor het klimaat, maar blijft de bank ondertussen gewoon geld lenen aan bedrijven die nieuwe kolencentrales bouwen.

ING moet volgens de klagers de totale uitstoot van broeikasgassen die zijn investeringen met zich meebrengen openbaar maken en daarnaast ambitieuze, concrete en meetbare doelen publiceren om die uitstoot omlaag te brengen onder de OESO-richtlijnen.

Voorbarig

ING zegt in een reactie tegen het ANP dat de klacht bij het NCP voorbarig is en onnodig. Volgens de bank is er momenteel geen internationale standaard voor betrouwbare en vergelijkbare data over broeikasgasuitstoot en kan ING de gevraagde gegevens niet leveren en publiceren. De bank voegt eraan toe wel veel aandacht te hebben voor klimaatverandering.