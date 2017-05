President Nigeria ontvangt vrijgelaten meisjes

De 82 meisjes die zijn vrijgelaten door Boko Haram zijn ontvangen door de Nigeriaanse president Buhari. Hij zei tegen hen dat hij alles zal doen om hen terug in de maatschappij te begeleiden.

De meisjes werden zaterdag vrijgelaten nadat ze drie jaar geleden met zo'n 200 anderen door de terroristische organisatie waren ontvoerd uit hun kostschool in Chibok. Na een medisch onderzoek werden ze door militairen naar de presidentiële villa in de hoofdstad Abuja gebracht.

"Ik kan niet in een paar woorden samenvatten hoe blij ik ben om onze meisjes in vrijheid te verwelkomen", zei Buhari. Hij zal naar eigen zeggen persoonlijk toezien op hun reïntegratie.

Trauma

Na een eerdere vrijlating van een groep Chibok-meisjes bleek dat veel van hen getraumatiseerd zijn. Ze zijn de afgelopen drie jaar gedwongen om te trouwen met Boko Haram-leden en hebben moslimextremistische sympathieën gekregen.

Nog 113 van de ontvoerde schoolmeisjes zitten vast. In ruil voor de vrijlating van de 82 meisjes heeft Boko Haram bedongen dat Nigeria een aantal leden van de terreurorganisatie laat gaan uit gevangenissen. Volgens persbureau AP gaat het om vijf commandanten.

Ziek

Na de ontmoeting met de meisjes maakte president Buhari bekend dat hij opnieuw om medische redenen naar Londen vertrekt. Eerder dit jaar was hij daar ook al zeven weken.

Onbekend is wat de 74-jarige Buhari mankeert, maar toen hij in maart terugkwam van zijn vorige bezoek aan Londen zei hij dat hij nog nooit zo ziek was geweest. Sindsdien heeft hij enkele kabinetsvergaderingen gemist.