'Feyenoord heeft nu de ervaring, volgende week geen excuus'

Waarom faalde Feyenoord tegen Excelsior? In Studio Voetbal zoeken AD-journalist Sjoerd Mossou, oud-Feyenoorders Pierre van Hooijdonk en Henk Fraser en oud-Feyenoord-coach Bert van Marwijk naar verklaringen voor de 3-0 nederlaag.

"Het is vergelijkbaar met De Graafschap-Ajax (1-1, red.) van vorig jaar", zegt Mossou, daarmee verwijzend naar de slotdag van vorig seizoen waarop Ajax de titel verspeelde. "Vooraf de euforie. En dan loopt het niet en sluipt er stress en angst in de ploeg. Dan valt de eerste goal en is het afgelopen."

"Ze hebben bijna geen speler die in deze situatie is geweest", aldus Van Marwijk. "De druk werkte enorm verlammend. Maar dit is zo'n goede les. Ze moeten nu in de spiegel kijken en dit niet nog een keer laten gebeuren."